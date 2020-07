Serie A, Verona-Spal 0-0, Sampdoria-Milan 0-0, Lazio-Brescia 0-0, Sassuolo-Genoa 0-0, Udinese-Lecce 0-0 (LIVE) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Serie A, i risultati di mercoledì 29 luglio 2020: si completa la trentasettesima giornata. ROMA – Serie A, i risultati di mercoledì 29 luglio 2020. Si completa la trentasettesima giornata con ben otto sfide in programma. Serie A, i risultati di mercoledì 29 luglio 2020 Di seguito i risultati di mercoledì 29 luglio 2020, sfide valide per la trentasettesima giornata di Serie A. (CLASSIFICA E HIGHLIGHTS) Hellas Verona-Spal 0-0Lazio-Brescia 0-0Sampdoria-Milan 0-0Sassuolo-Genoa 0-0Udinese-Lecce 0-0Cagliari-Juventus (ore 21.45)Fiorentina-Bologna (ore 21.45)Torino-Roma (ore 21.45) Serie A, ... Leggi su newsmondo

