Serena Enardu | brutta disavventura nella notte | ‘Un ‘intruso’ in casa’ (Di mercoledì 29 luglio 2020) Per Serena Enardu c’è da fare i conti con un ‘estraneo’ che si è intrufolato in casa sua nottetempo. La ex di Pago descrive spaventatissima cosa è accaduto. Che brutto quarto d’ora stanotte per Serena Enardu. La ex di Pago stava tranquillamente a letto a godersi il meritato sonno quando ha ricevuto una visita tanto … L'articolo Serena Enardu brutta disavventura nella notte ‘Un ‘intruso’ in casa’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

zazoomblog : Serena Enardu: “Gonfissima per aver inalato acido per blatte” - #Serena #Enardu: #“Gonfissima #inalato - infoitcultura : Temptation Island: le rivelazioni di Serena Enardu su Antonella e Pietro - infoitcultura : Temptation Island 7, Antonella Elia e Pietro Delle Piane: il commento di Serena Enardu - zazoomblog : Temptation Island: le rivelazioni di Serena Enardu su Antonella e Pietro - #Temptation #Island: #rivelazioni - Alesnic88 : Ogni volta che metto un mi piace ad Alessandro Graziani su instagram non posso fare a meno di pensare a Serena Enar… -