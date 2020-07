Ristorante chiuso, tutti positivi: forse il focolaio partito dalla moschea (Di mercoledì 29 luglio 2020) Cresce il numero dei dipendenti positivi al Covid nel Ristorante del lido chiuso da alcuni giorni. Il contagio potrebbe essere partito da un cittadino originario del Bangladesh, residente a Jesolo e in servizio in un locale della zona. Come riporta Il Gazzettino, l’Ulss 4 sta cercando di individuare un luogo di preghiera dove i cittadini bengalesi … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

