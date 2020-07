Rezza: “Covid in fase di stallo, ma non possiamo prevedere il futuro” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Finora la prevenzione e il controllo dell’epidemia” di Covid-19 sono stati il miglior farmaco. Cosa accadrà in futuro? Oggi siamo in una fase di stallo, ma fra uno o 3 mesi non lo sappiamo. E bisogna avere il coraggio di dirlo”. Queste le dichiarazioni di Gianni Rezza, capo dipartimento Prevenzione del ministero della Salute, durante la presentazione da parte dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) del Rapporto sull’uso di farmaci durante l’epidemia di Covid-19. “Non c’è un modello che possa permettere di fare una predizione. Potremmo avere uno stallo per un periodo più o meno lungo, poi focolai che possono mandarci in tilt se non controlliamo bene e ricostruiamo le catene di trasmissione – ha sottolineato Rezza – ... Leggi su sportface

