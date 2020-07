Pagelle Sampdoria-Milan 1-4: voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Le Pagelle, i voti e il tabellino del match tra Sampdoria e Milan, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2019/2020. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH (VIDEO) IL PRIMO GOL DI IBRAHIMOVIC (VIDEO) IL GOL DI CALHANOGLU (VIDEO) IL SECONDO GOL DI IBRAHIMOVIC (VIDEO) IL RIGORE PARATO DA DONNARUMMA (VIDEO) Sampdoria (4-4-2): Falcone 6.5; Bereszynski 4.5, Yoshida 5, Colley 4.5, Augello 5.5; Depaoli 5.5 (dal 46′ Leris 5.5), Linetty 5.5 (dal 75′ Bertolacci 6), Vieira 6 (dal 76′ Askildsen 6.5), Jankto 6; Ramirez 6 (dal 46′ Maroni 4.5), Quagliarella 5.5 (dal 74′ Gabbiadini 6) Allenatore: Ranieri 6 Milan (4-2-3-1): Donnarumma 7; Calabria 6 (dal 63′ Castillejo 6), Kjaer 5.5, Gabbia ... Leggi su sportface

SampMilan 1-4: Tutti ai piedi di Ibra!

