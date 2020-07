MOVIOLA – Sampdoria-Milan, raddoppio di Calhanoglu: giusto convalidare il gol? (VIDEO) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Episodio da MOVIOLA nel corso di Sampdoria-Milan. Tutto accade nel corso del minuto 54, in seguito a un’ottima sponda a centro area di Ibrahimovic. Sul secondo palo si avventa Calhanoglu, che insacca il raddoppio dei rossoneri. Rete che tuttavia viene immediatamente annullata da Pasqua a causa di una presunta trattenuta del turco ai danni di Colley. Il numero 10 dei rossoneri è incredulo, e ha ottime ragioni per esserlo: dal replay infatti si può notare come il difensore blucerchiato sia inciampato da solo. Il direttore di gara concede quindi giustamente il gol, dopo essere andato a rivedere l’azione al Var. Leggi su sportface

