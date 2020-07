Milano: niente più file, da oggi abbonamento Atm si ricarica su smartphone (2) (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Adnkronos) – Nell’ultimo periodo la crescita dei passeggeri è stata costante, passando dal 15% delle prime settimane di maggio al 48% della scorsa settimana. Dal 20 al 26 luglio, sono stati quasi 493mila i passeggeri trasportati in media al giorno (dal lunedì al venerdì) rispetto a oltre un milione di viaggiatori nello stesso periodo del 2019. Si riduce invece il divario nel fine settimana con il 66% di viaggiatori trasportati il sabato (oltre 350.000 utenti) rispetto allo stesso giorno del 2019 (530.000) e il 57% la domenica (237.500 rispetto ai 417.500 del 2019).L'articolo Milano: niente più file, da oggi abbonamento Atm si ricarica su smartphone (2) CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

fanpage : 'In tutto il suo intervento Fontana non ha lascito trasparire niente di umano, nessun ripensamento, nessun pentimen… - MoseleMarco : @nzingaretti @GiuseppeConteIT Quindi niente piu aperitivi a Milano? - zazoomblog : Milano: niente più file da oggi abbonamento Atm si ricarica su smartphone (2) - #Milano: #niente #abbonamento - TV7Benevento : Milano: niente più file, da oggi abbonamento Atm si ricarica su smartphone (2)... - TV7Benevento : Milano: niente più file, da oggi abbonamento Atm si ricarica su smartphone... -

Ultime Notizie dalla rete : Milano niente

Il Tempo

Milano, 29 lug. (Adnkronos) - Da oggi l'abbonamento Atm si può ricaricare direttamente con lo smartphone. Niente più file agli Atm Point di Milano o ai distributori automatici, sempre molto ...Niente Genoa per squalifica, rieccolo questa sera. Contro il Napoli. Al proprio posto, là in mezzo accanto a Brozovic e con Borja Valero più avanti (questo dovrebbe essere lo schieramento scelto da Co ...