Malattie rare: identificata una nuova sindrome del neurosviluppo riscontrata in 7 bambini nel mondo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Individuata una nuova sindrome del neurosviluppo causata dalla mutazione di un gene denominato MAPK1 e riscontrata a oggi in soli 7 bambini nel mondo. La patologia fa parte delle RASopatie, un gruppo di Malattie rare di origine genetica caratterizzate da un quadro clinico che include bassa statura, dismorfismi facciali, deficit cognitivo variabile, un ampio spettro di difetti cardiaci, anomalie a carico dell’apparato scheletrico e anche una predisposizione all’insorgenza di neoplasie in età pediatrica. La scoperta, effettuata da clinici e ricercatori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, dell’Istituto Superiore di Sanità e di altri centri europei e ... Leggi su meteoweb.eu

malatinvisibili : MALATTIE RARE – SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA), UN TEST DEL SANGUE PER DIAGNOSTICARLA. - GenerosoAndria : La Regione Campania per i cittadini con malattie rare e le loro famiglie. - Primula23244790 : Mortacci vostri e’ un martellamento sui vaccini e sulla malattie rare ! Ma non dicono che dipende da quedti ! - imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: MALATTIE RARE PEDIATRICHE – LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA, PRIMA DEL TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI MIGLIORE LA RADIOCH… - imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: MALATTIE RARE – PORPORA TROMBOTICA TROMBOCITOPENICA (TTP), I ‘PATIENT REPORTED OUTCOMES’ (PRO) SONO UTILI PER GLI STUD… -

Ultime Notizie dalla rete : Malattie rare Malattie rare: in Sicilia più casi di amiloidosi, progetto sostiene pazienti MessinaToday Premio OMaR 2021, aperte le candidature alla VIII edizione del riconoscimento sulle malattie e i tumori rari

Roma, 29 luglio 2020 – Il Premio OMaR, riconoscimento per la comunicazione sulle malattie e i tumori rari, apre le candidature per l’VIII edizione; a partire da oggi, è possibile inviare la propria ca ...

Malattie rare, aperte le candidature al Premio OMaR 2021

Sei le categorie in gara, con un montepremi di circa 20mila euro assegnato a chi, attraverso i mass media, ha saputo fare una corretta informazione sulle patologie rare Roma – Il Premio OMaR, riconosc ...

Roma, 29 luglio 2020 – Il Premio OMaR, riconoscimento per la comunicazione sulle malattie e i tumori rari, apre le candidature per l’VIII edizione; a partire da oggi, è possibile inviare la propria ca ...Sei le categorie in gara, con un montepremi di circa 20mila euro assegnato a chi, attraverso i mass media, ha saputo fare una corretta informazione sulle patologie rare Roma – Il Premio OMaR, riconosc ...