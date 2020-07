Leonardo Basile - Untitled 256Â°

Leonardo Basile - Untitled [256°] (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dal 5 al 20 Agosto 2020 per la rassegna Arte in vetrina il Centro d'Arte e Cultura 'L. da Vinci' di Bari - Santo Spirito espone l'ultima composizione lignea in tecnica mista dell'artière Leonardo ... Leggi su baritoday

VED. COLETTA di anni 87 Ne danno il triste annuncio i figli Vito, Michele e Lucia con le rispettive famiglie e i parenti tutti. I funerali avranno luogo venerdì 24 c.m,. alle ore 10.15 partendo dall'O ...

Rapina a tabaccaio in via Guardione a Palermo, portati via sigarette, soldi e gratta e vinci

Rapina ieri sera attorno alle 19 in via Francesco Guardione a Palermo a due passi da via Cavour. Uno o due giovani sono entrati in azione e hanno minacciato il tabaccaio facendosi consegnare soldi, si ...

