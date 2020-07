Lecce, Liverani: “Questa squadra ha un’anima. Io ci credo” (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’allenatore del Lecce, Fabio Liverani, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara esterna contro l'Udinese, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.LE PAROLE DI Liveranicaption id="attachment 986779" align="alignnone" width="300" Fabio Liverani, Lecce (Getty Images)/captionQueste le sue parole a SkySport: "Venire a udine a giocare questo calcio vuol dire che ha cuore e qualità. Il post lockdown è stato massacrante per noi, ma questa squadra ha un'anima e io ci credo. Credo ancora nel calcio che regala belle favole. Questi ragazzi non hanno mai giocato 3 partite a settimana, ma non mollano e lottano pur soffrendo. Credo che sia giusto arrivare a giocarci tutto negli ultimi 90'. Abbiamo avuto infortuni durante ... Leggi su itasportpress

I rossoneri non mollano per il quinto posto. Biancocelesti sul velluto col Brescia, 2-0. In coda, i salentini restano in corsa col 2-1 al 'Friuli' mentre i rossoblù subiscono un pesante 5-0 in casa de ...Per fortuna Lasagna non approfitta. Retropassaggio che fa infuriare Liverani, come se durante la partita non avesse urlato abbastanza. Questo Lecce è, comunque, nel suo segno. Un lottatore.