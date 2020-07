La legge contro l’omotransfobia è stata approvata in commissione (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un primo passaggio, essenziale, è stato portato a termine. Il cosiddetto ddl Zan contro l’omotransfobia è stato approvato nella notte in commissione Giustizia alla Camera dei deputati. Una vittoria per l’ala progressista del Paese che è riuscita a mantenere il punto su tutti gli emendamenti che erano stati presentati e che, in questo modo, ha potuto proporre un testo «senza cedimenti» all’aula. Era stata questa una delle richieste che le tante manifestazioni per i diritti LGBT avevano fatto alla politica in merito al DDL Zan che, adesso, intatto, arriva in aula per la votazione. LEGGI ANCHE > No, vecchio e nuovo testamento non saranno aboliti se il DDL Zan dovesse essere approvato DDL Zan approvato in commissione, le prossime tappe Dal 3 agosto, infatti, la ... Leggi su giornalettismo

Giuseppe Conte si scaglia contro le fake news. E lo fa nell'aula di Montecitorio dove, questa mattina, ha tenuto la sua informativa sulla proroga dello stato di emergenza, già votata ieri dal Senato.

