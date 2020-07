Jedet Sanchez, la storia dalla famosa attrice: “Ho fatto un intervento di femminilizzazione facciale, sono felice” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ha deciso di non farsi più chiamare King Jedet per non avere niente a che fare con il suo essere uomo. Da anni Jedet Sanchez si sottopone a interventi chirurgici e trattamenti ormonali per diventare donna. attrice e cantante molto nota in Spagna, Jedet ha postato su Instagram una foto dove spiega le ultime operazioni fatte: “Questa è la mia ultima foto con questo aspetto. Domani mattina andrò in sala operatoria per sottopormi a un intervento di femminilizzazione facciale. Ridurranno la mandibola e il mento. Inoltre, aumenterò il seno. Sto aspettando questo momento da tanto tempo e ancora non ci credo che stia diventando realtà. sono ansiosa di vedere il risultato”. Poi, la foto con il ... Leggi su ilfattoquotidiano

