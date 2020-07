Guida Tv Giovedì 30 luglio 2020: Scusate se esisto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Guida Tv Giovedì 30 luglio Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv giovedì 30 luglio Rai 1 ore 20:35 Techetechetèore 21:25 Scusate se esisto Dopo aver studiato con successo ed essersi impiegata a Londra, Serena, architetto in carriera, decide di tornare in Italia. Nel Bel Paese, però, finisce a fare la cameriera in un ristorante di lusso dove si imbatte in Francesco, l’affascinante proprietario del locale per cui si prende una bella cotta. ore 23:30 Essere FrancaOmaggio Franca Valeri alla vigilia dei suoi 100 anni Rai 2ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20Hawaii Five-0 9×21 1a Tvore 22:05 NCIS New Orleans 5×09 1a Tv ore 22:55 Blue Bloods 9×19 1a Tv ore 23:45 Unici Rai 3ore 20:25 Geo ore 21:20 In arte Ornella ... Leggi su dituttounpop

discoverychnews : Confermato @luchinopi alla guida di #MCT (Seconda Stagione) - a partire dal 21 agosto - ogni venerdì alle 23. Novit… - BellelliGug : La Guida in diretta di Winesurf. Giovedì 30 alle 16.30 tutto sulla Franciacorta! - GiuliaC42443502 : RT @Bip_Group: Come affrontare le conseguenze che questa situazione d’emergenza porterà? ??? Giovedì 23 Luglio ? alle ore 14, Alessia Canfar… - simonemezzo : RT @Bip_Group: Come affrontare le conseguenze che questa situazione d’emergenza porterà? ??? Giovedì 23 Luglio ? alle ore 14, Alessia Canfar… - umberto_petrone : RT @Bip_Group: Come affrontare le conseguenze che questa situazione d’emergenza porterà? ??? Giovedì 23 Luglio ? alle ore 14, Alessia Canfar… -

Ultime Notizie dalla rete : Guida Giovedì Decreto Rilancio, la guida cartacea in 4 pagine venerdì sul Corriere. Tutte le misure su famiglie, imprese,... Corriere della Sera