Grounded diventa subito il gioco più venduto su Steam e il secondo più visto su Twitch (Di mercoledì 29 luglio 2020) Grounded, l'ultimo gioco di Obsidian Entertainment e Xbox Game Studios, ha ricevuto un caloroso benvenuto.Come condiviso dall'analista Benji-Sales su Twitter, il gioco del team dietro Pillars of Eternity ha debuttato come titolo più venduto su Steam il giorno del lancio in early access.Il titolo è disponibile anche su Xbox Game Pass e su Microsoft Store.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : Grounded diventa Grounded, ottimo debutto: è primo su Steam e secondo su Twitch Multiplayer.it Grounded, ottimo debutto: è primo su Steam e secondo su Twitch

Grounded è stato protagonista oggi di un ottimo debutto, diventando subito primo nelle vendite su Steam e raggiungendo il secondo posto fra i più visti su Twitch. NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 28/07/2 ...

Grounded: buon successo al lancio per il gioco Obisidian su Twitch e Steam

Grounded di Obsidian sembra aver riscosso un buon successo al lancio, avvenuto nella giornata di ieri su PC e Xbox One. Il titolo ha debuttato al primo posto della classifica su Steam ed è attualmente ...

Grounded è stato protagonista oggi di un ottimo debutto, diventando subito primo nelle vendite su Steam e raggiungendo il secondo posto fra i più visti su Twitch. NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 28/07/2 ...Grounded di Obsidian sembra aver riscosso un buon successo al lancio, avvenuto nella giornata di ieri su PC e Xbox One. Il titolo ha debuttato al primo posto della classifica su Steam ed è attualmente ...