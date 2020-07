Gossip News: Serena Enardu inala veleno per le blatte e ha una reazione, Il falò di Antonella e Pietro… (Di mercoledì 29 luglio 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Serena Enardu e la disavventura con il veleno per le blatte, del falò tra Antonella Elia e Pietro delle Piane, di Riccardo Scamarcio papà e della programmazione televisiva prevista per questa sera. Serena Enardu: Brutta disavventura per Serena Enardu. L’influencer ha raccontato di aver trascorso una notte da incubo. Dopo essersi resa conto di avere una blatta in casa, ha fatto il possibile per liberarsi dell’insetto. Enardu ha confessato di avere una vera e propria fobia. Durante la notte ha anche utilizzato dell’acido: ... Leggi su velvetgossip

mtvitalia : Aspettando anche quello di Zayn ???? #10YearsOfOneDirection - mtvitalia : 'Nessuno aveva cuore di dire agli altri quale parte avrebbero dovuto cantare. Quindi cantavamo tutti all'unisono ed… - mtvitalia : Il 23 luglio 2010 sono cambiate per sempre le vite di Harry, Niall, Louis, Liam e Zayn... ma anche le nostre! ??… - leggoit : Elisabetta Gregoraci , il nuovo fidanzato è Matteo Mammì ex di Diletta Leotta e Anna Safroncik - sosbiglietti : Drew Taggart dei Chainsmokers e Chantel Jeffries hanno confermato di stare insieme -

Ultime Notizie dalla rete : Gossip News Nina Moric offerta per entrare al GF Vip la sua risposta Gossip News I nuovi dischi in arrivo a settembre

MILANO – Il prossimo autunno dovrebbe far tornare alla norma­lità l’ambiente musicale e disco­grafico italiano dopo il lockdown per il covid-19 e c’è grande attesa per i nuovi album in uscita, già da ...

Lega provinciale Frosinone, Berretta: due mesi a testa bassa per vincere le elezioni comunali di settembre

Il gossip politico lo lasciamo volentieri ad altri, il nostro impegno sara’ totale nei prossimi 2 mesi, in primis per far vincere le elezioni comunali di Settembre alla Lega ed al centrodestra tutto, ...

MILANO – Il prossimo autunno dovrebbe far tornare alla norma­lità l’ambiente musicale e disco­grafico italiano dopo il lockdown per il covid-19 e c’è grande attesa per i nuovi album in uscita, già da ...Il gossip politico lo lasciamo volentieri ad altri, il nostro impegno sara’ totale nei prossimi 2 mesi, in primis per far vincere le elezioni comunali di Settembre alla Lega ed al centrodestra tutto, ...