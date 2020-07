Farmacia del Tricolle game over, la società non prenderà parte al campionato di A2 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAriano Irpino (Av) – La Farmacia del Tricolle Ariano Irpino non prenderà parte al prossimo campionato di A2 femminile. L’annuncio arriva attraverso una nota stampa da parte della società del Tricolle: “La Farmacia del Tricolle Basket Ariano Irpino comunica con grande rammarico la rinuncia alla partecipazione al campionato di Serie A2 Femminile per la stagione sportiva 2020-21. Dopo il nostro appello al tessuto imprenditoriale arianese, abbiamo lavorato duramente per comprendere se ci fossero i presupposti finanziari per confermare la nostra presenza nel campionato di A2. Purtroppo viviamo in un periodo di enormi incertezze e comprendiamo ... Leggi su anteprima24

