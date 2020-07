Dopo il OnePlus Nord un altro device 5G ancora più economico (Di mercoledì 29 luglio 2020) Che il OnePlus Nord sarebbe stato soltanto il primo dispositivo di una lunga serie lo avevamo intuito dalle parole dei co-fondatori di OnePlus, ma non immaginavo che saremmo tornati così presto sull'argomento. La notizia arriva direttamente dalle pagine di XDA Developers, il cui staff ha scoperto nel codice di OxygenOS 10.5 alcuni richiami ad un dispositivo mai sentito prima e contraddistinto dal nome 'Billie', a cui si accodano i quattro product-code BE2025, BE2026, BE2028 e BE2029. Il terminale, probabile fratello più piccolo del OnePlus Nord, dovrebbe equipaggiarsi con il processore Snapdragon 690, chipset di fascia intermedia rilasciato lo scorse mese con lo scopo di ampliare la platea di utenti 5G. Del resto, la società cinese aveva già confermato che un ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Dopo OnePlus

