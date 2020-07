Covid Campania | ira De Luca | ‘Alcuni sono di una stupidità assoluta’ (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Governatore Vincenzo De Luca sullo stato attuale della situazione Covid Campania cita due esempi “di una stupidità assoluta” avvenuti di recente. Vincenzo De Luca critica l’atteggiamento di irresponsabilità di alcuni individui. “Per colpa loro stiamo riscontrando un aumento dei contagi riguardo alla situazione Covid Campania”, afferma il governatore della Regione. I numeri di martedì … L'articolo Covid Campania ira De Luca ‘Alcuni sono di una stupidità assoluta’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Paola_zrz : RT @vocedelpatriota: Covid-19. Iannone (FdI): in Campania 29 positivi in un giorno ma De Luca si vanta di aver risolto tutto - Mania48Mania53 : RT @vocedelpatriota: Covid-19. Iannone (FdI): in Campania 29 positivi in un giorno ma De Luca si vanta di aver risolto tutto - ottopagine : Campania: troppi casi covid. Mai così tanti da aprile - Daniel41167505 : RT @vocedelpatriota: Covid-19. Iannone (FdI): in Campania 29 positivi in un giorno ma De Luca si vanta di aver risolto tutto - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Covid-19. Iannone (FdI): in Campania 29 positivi in un giorno ma De Luca si vanta di aver risolto tutto -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania Coronavirus in Campania, un nuovo caso nel Napoletano a Torre Annunziata Sky Tg24 Emergenza Covid, in Campania numeri contagio da lockdown: 29 positivi in 24 ore

Sono numeri da piena emergenza Covid, dal periodo del lockdown, quelli che si sono registrati ieri in Campania sul fronte dei contagi da Covid-19. Era da aprile – come scrive il quotidiano “Il Mattino ...

Coronavirus: 181 nuovi casi, 12.609 (+108) attualmente positivi, 35.123 i deceduti (+11), 198.756 i guariti (+163)

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, a oggi, martedì 28 luglio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 246.488, ...

Sono numeri da piena emergenza Covid, dal periodo del lockdown, quelli che si sono registrati ieri in Campania sul fronte dei contagi da Covid-19. Era da aprile – come scrive il quotidiano “Il Mattino ...Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, a oggi, martedì 28 luglio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 246.488, ...