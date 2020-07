Corrotti: contrari a trasformare Regione Lazio in centro profughi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma – “Non siamo disposti ad accettare il trasferimento delle centinaia di migranti nelle province del Lazio, trasformando di fatto il nostro territorio regionale in un centro profughi. È piena estate e, grazie a Zingaretti, la nostra Regione anziche’ essere presa d’assalto dai turisti sara’ invasa dagli immigrati facendo cosi’ crescere di conseguenza le preoccupazioni dal punto di vista sanitario, sociale e della sicurezza pubblica”. Cosi’ in un comunicato Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio. Leggi su romadailynews

