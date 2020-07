CES, la più grande fiera tecnologica sarà solo online (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Consumer Electronics Show (CES), da tempo la più grande fiera tecnologica del mondo, sarà interamente digitale nel gennaio 2021, ha annunciato lunedì la Consumer Technology Association (CTA). Il CTA ha citato la pandemia COVID-19 e le preoccupazioni per la diffusione del virus come motivazione per annullare l’evento di persona. Il CES di solito si svolge a Las Vegas e prevede molti grandi raduni in sale convegni molto affollate, così come piccoli incontri tra rivenditori, produttori e altri professionisti del settore. Secondo il CTA, il CES digitale sarà una “nuova esperienza immersiva“. L’organizzazione non ha fornito molti dettagli su come sarà l’evento online, ma sostiene che sarà “altamente personalizzato“. ... Leggi su nonsolo.tv

