CES 2021 cancellato a causa del Coronavirus: l'evento diventa digitale (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Consumer Technology Association ha da poco annunciato che l'edizione 2021 dell'evento CES è stata annullata. Questo è l'ultimo evento cancellato a causa della pandemia di Coronavirus. Lo show dedicato alla tecnologia diventerà un'esperienza online "completamente digitale".A causa della recente rinascita dei casi di COVID-19 negli Stati Uniti negli ultimi due mesi, le cose non sono più le stesse di prima e l'associazione ha deciso di annullare l'evento CES in loco originariamente previsto per il 6-9 gennaio 2021.La CTA ha dichiarato che svelerà ulteriori dettagli per il CES 2021 virtuale più avanti. La convention digitale del ... Leggi su eurogamer

