Carraro: “La Juventus ha vinto 36 scudetti e non dovrebbe esporne di più” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il presidente della Divisione del Calcio Paralimpico e Sperimentale Franco Carraro ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: “La Juventus ha vinto 36 scudetti. Una società del genere non dovrebbe essere arrogante a tal punto da esporre il messaggio di 38 scudetti. La giustizia sportiva ne ha revocati due. Ovviamente la Juventus vince con merito sportivo, ma per l’appeal della Serie A sarebbe meglio l’alternanza” ha concluso l’ex presidente della Figc. Leggi su sportface

