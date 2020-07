Azzolina: 'Obbligo mascherine in classe? Decideremo in agosto' (Di mercoledì 29 luglio 2020) 'Sulla questione mascherine in classe, il comitato tecnico scientifico del Ministero si aggiornerà in agosto, si deciderà considerando la curva epidemiologica'. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione ... Leggi su tgcom24.mediaset

Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina che ha poi parlato del possibile "trasloco" dei seggi elettorali: ""Bisognerebbe trovare seggi alternativi alle scuole, non so se ce la faranno a ...

Le scuole italiane sono vecchie, molti edifici hanno 100 anni. Azzolina: le metteremo a posto col Recovery Fund

Oltre la metà delle scuole italiane sono vecchie: hanno più di 45 anni. Una percentuale minore, ma non residua, ha oltre un secolo di vita. A ricordarlo è un report dell'”Osservatorio Povertà educativ ...

