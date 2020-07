Animali in pericolo, tra maltrattamenti e business sui cuccioli (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il rapporto Zoomafia 2020 della Lav: "Si aprono 26 fascicoli al giorno. Pochi di questi crimini vengono puniti. Nel 2019 sequestrati quasi cinquecento cani" Leggi su repubblica

ROMA - Corse clandestine di cavalli, traffico di cuccioli, combattimenti tra animali, truffe nell'ippica, business dei canili, contrabbando di fauna e bracconaggio, macellazioni clandestine, pesca di ...

Dottoressa azzannata dai cani dell'uomo che sta soccorrendo

Il padrone è caduto nel torrente Bardena in secca e i due animali hanno morso i soccorritori: anche il medico della Misericordia finisce in ospedale in codice rosso PRATO. Due cani hanno aggredito la ...

