AdR, a Fiumicino aperte 4 nuovi baby corner per l’intrattenimento dei più piccoli (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – Aree Kids completamente rinnovate all’Aeroporto di Fiumicino per l’intrattenimento dei piccoli durante i periodi di attesa nello scalo romano. Le nuove aree sono infatti pensate come veri e propri baby corner ravvivati da decorazioni colorate e provvisti di giochi, scivoli e percorsi ludici, con un occhio di riguardo soprattutto alla sicurezza e alla salute dei più piccoli. A tal riguardo, la società di gestione Aeroporti di Roma ha provveduto a a dotare i baby corner, muniti peraltro di certificazione in accordo agli standard europei EN-1176 e EN-1177 (norme europee per le attrezzature per aree da gioco, ndr), di dispenser con gel igienizzanti, di pavimenti ammortizzati e angoli arrotondati su tutti i prodotti. Le aree ... Leggi su quifinanza

Non c’è ripresa post Covid senza fiducia. Il caso del traffico aereo

Roma. Dopo aver toccato il fondo con la chiusura dei confini tra stati per contenere la pandemia, il traffico aereo comincia ora a risalire la china. Sarà un processo lento – ripetono le associazioni ...

(Teleborsa) - Aree Kids completamente rinnovate all'Aeroporto di Fiumicino per l'intrattenimento dei piccoli durante i periodi di attesa nello scalo romano. Le nuove aree sono infatti pensate come ver ...