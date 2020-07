Zenga: "Contro la Juve voglio un Cagliari spensierato" (Di martedì 28 luglio 2020) Cagliari - Avversario domani della Juve campione d'Italia, il Cagliari di Walter Zenga non disputerà lo stesso un'amichevole: "La Juve è una grande squadra, non regalerà nulla a prescindere dal ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Zenga: 'Contro la Juve voglio un #Cagliari spensierato': Il tecnico rossoblù: 'I bianconeri non ci regaleranno null… - Calcio_Casteddu : La conferenza stampa di #Zenga prima del match contro la #Juventus - Calcio Casteddu - passione_inter : VIDEO - Bordon, Zenga, Handanovic... Le migliori parate nerazzurre contro il Napoli - - Sdigsa : RT @ciaopiru: -Perdere contro Zenga e Iachini -Pareggiare contro una squadra retrocessa allenata da Di Biagio -salvarsi con un pareggio -fa… - OregonAntonio : Il Cagliari,contro l'Udinese, dopo 2 minuti incassa il goal di Okaka e per tutto il 1° tempo soffre; si riabilita g… -

Ultime Notizie dalla rete : Zenga Contro

Il Cagliari al lavoro per preparare la sfida contro la Juventus. Un match, quello di mercoledì sera alla Sardegna Arena, che opporrà due squadre già appagate, con i rossoblù ormai salvi e i bianconeri ...Walter Zenga, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro la Juventus. JUVE- «Mi aspetto una Juventus che non regala nulla a nessuno, come ...