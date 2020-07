Viabilità in Liguria, dalle 8 prime code sull’autostrada A7 e sull’A10. Poi anche sull’A12 (Di martedì 28 luglio 2020) Già dalle 8, segnalata coda di 4 chilometri tra Varazze e Arenzano sull’A10 in direzione di Genova Leggi su ilsecoloxix

AnsaLiguria : Ciclismo: Milano-Sanremo, salta passaggio su costa Savona. Per problemi legati al Covid e alla viabilità #ANSA - abbruzzella : RT @GenovainAzione: La 'narrazione' di oggi sulle #autostrade di #Liguria. Un’altra giornata di #code: viabilità in tilt su A26 e A12. Ass… - MaremmaMannara : RT @GenovainAzione: La 'narrazione' di oggi sulle #autostrade di #Liguria. Un’altra giornata di #code: viabilità in tilt su A26 e A12. Ass… - GenovainAzione : La 'narrazione' di oggi sulle #autostrade di #Liguria. Un’altra giornata di #code: viabilità in tilt su A26 e A12.… - LiguriaNotizie : Spezia, critica la viabilità lungo l’area del fiume Magra -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Liguria De Rosa (SMET), autostrade liguri: “Blocco viabilità provoca perdita di 5 milioni di euro al giorno per l'autotrasporto” Trasporti-Italia.com