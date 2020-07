Va a fare il bagno e non torna: ritrovata morta in mare dal marito e dal figlio (Di martedì 28 luglio 2020) Siamo a Pesaro, è qui che una donna di 55 anni è morta, probabilmente vittima di una congestione che non le ha permesso di evitare di affogare. Erano all’incirca le 17 quando alla Capitaneria di Porto è giunta la segnalazione di un corpo in mare, all’apparenza immobile. È così scattato il protocollo mare sicuro con l’uscita in mare di una motovedetta. Nel frattempo, nel tratto di spiaggia libera di Sottomonte che corrisponde al sottopasso numero 2 è scattato l’allarme. In acqua – come è stato accertato successivamente – c’era Yrina Dtomemchuk, 55 anni, che aveva lasciato a riva il marito e il figlio. Il suo mancato ritorno in spiaggia ha allertato la famiglia. Poi, il tragico ritrovamento. La ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : fare bagno Potete fare il bagno dopo mangiato Il Post Annega nel lago a Lierna, salvato l’amico di Giussano che era con lui

Sabato mattina un ragazzo di 23 anni è morto mentre faceva il bagno a Lierna, a Riva Bianca, salvo l’amico di Giussano che era con lui. È stato accompagnato in ospedale per controlli. Un ragazzo di 23 ...

Muore annegata in piscina, faceva il bagno in un agriturismo

Arezzo, 27 luglio 2020 - I proprietari dell’agriturismo l’hanno trovata già morta in piscina quando sono rientrati, intorno alle 16. Il resto è fatto solo di ipotesi: un malore? Oppure un incidente? I ...

