Tuffo proibito dalla galleria maledetta del Moregallo: il 26enne Jean Carlos muore nel lago di Como (Di martedì 28 luglio 2020) Tuffo proibito dalla galleria maledetta del Moregallo. Si chiamava Jean Carlos Falconi Zambrano il ragazzo di 26 anni morto sabato sera dopo un Tuffo proibito nel lago di Como a Mandello del Lario. Jean Carlos è l’ultima vittima della galleria “maledetta” del Moregallo, vecchio tratto di strada che, nonostante i divieti, è utilizzato da molti giovani per pericolosi tuffi nel lago, spesso ripresi con i telefonini. Un Tuffo da grande altezza circa 15 metri, un Tuffo proibito, è costato la vita a ... Leggi su limemagazine.eu

