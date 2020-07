Tra Arthur e Barcellona è scontro totale: il club apre un procedimento disciplinare (Di martedì 28 luglio 2020) Il matrimonio tra Arthur e Barcellona è destinato a finire nel peggiore dei modi. Il centrocampista si trova in vacanza in Brasile e con la Champions in vista il club gli ha chiesto di rientrare. Gli ottavi contro il Napoli si avvicinano e i blaugrana riprenderanno a breve gli allenamenti dopo la fine della Liga.ROTTURA TRA Barcellona E Arthurcaption id="attachment 998299" align="alignnone" width="300" Arthur (getty images)/captionIl classe 1996 ha però comunicato di voler rimanere in Patria ignorando le numerose richieste del club. Di tutta risposta il club ha aperto un procedimento disciplinare: secondo quanto riguarda Sport il club non concederà la risoluzione ... Leggi su itasportpress

