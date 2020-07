Tom Hanks e la moglie Rita Wilson sono diventati cittadini greci (Di martedì 28 luglio 2020) Tom Hanks e Rita Wilson, coppia di star di Hollywood, sono diventati ufficialmente cittadini greci. Lo ha annunciato il premier di Atene Kyriakos Mitsotakis, che ha postato su Instagram una foto con la moglie accanto ad Hanks e signora con i loro nuovi passaporti. Hanks e Wilson "ora sono orgogliosi cittadini greci" ha scritto il premier. La stampa greca riferisce che al cerimonia è avvenuta sull'isola di Paros. I due attori e i loro figli hanno ottenuto la cittadinanza greca lo scorso anno, grazie alla loro opera di sensibilizzazione s sul devastante incendio di luglio 2018 a Mati, nei prezzi di Atene, che uccise 100 persone.A fine 2019 l'ex ... Leggi su ilfogliettone

Roma, 27 lug. (askanews) - Un debolmente positivo un soggetto che continua a portare nel suo sangue tracce del virus, che tampone dopo tampone non vuole abbandonarlo. Un debolmente positivo per, non p ...Dopo aver ottenuto la cittadinanza onoraria greca alla fine dello scorso anno, come riconoscimento per l’impegno mostrato durante gli incendi del 2018, che devastarono le zone attorno ad Atene e costa ...