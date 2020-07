Temptation Island, quando è prevista l’ultima puntata? La data e l’orario (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tutto pronto per il gran finale. Temptation Island 2020 si appresta a vivere le ultime serate di questa edizione, con l’ultima puntata prevista per giovedì 30 luglio alle ore 21:30 in diretta e in esclusiva su Canale 5 con possibilità di vederla in streaming anche sulla piattaforma di Mediaset Play. La conduzione è affidata a Filippo Bisciglia con le coppie che stanno facendo discutere per tradimenti e atteggiamenti poco fedeli. Penultima puntata, oggi 28 luglio, ed ultima il 30. Una tre giorni di fuoco. E vista la temperatura è davvero così. Leggi su sportface

Rebeka22221 : RT @Mazzons98: ANTONELLA ELIA TEMPTATION ISLAND SEI TU! VAI E ASFALTA QUEL DEMENTE ???? #TemptationIsland - 1DcometoItaly : RT @Hi_itsme285: Beh in effetti, sarebbe l'unica motivazione per far dire tutte quelle cattiverie a Pietro #temptationisland - Mazzons98 : ANTONELLA ELIA TEMPTATION ISLAND SEI TU! VAI E ASFALTA QUEL DEMENTE ???? #TemptationIsland - iamamexal : HA VINTO LUI COME PERSONAGGIO PIÙ RIDICOLO DI TEMPTATION ISLAND QUEST’ ANNO BRAVO COMPLIMENTI, UN APPLAUSO#TemptationIsland - gleescovers : comunque pietro esce da temptation island e poi va fatto entrare in carcere perché ha degli atteggiamenti da predat… -

La quinta puntata di Temptation Island ha presentato nuovi risvolti rispetto alla relazione tra Anna e Andrea. Lei più grande di lui, già madre, che sin dall'inizio del programma ha messo alla prova l ...

Programma delle tentazioni: la Elia insultata dal fidanzato

La quinta puntata di Temptation Island ha mostrato l’ennesimo scivolone di Pietro Delle Piane. L’attore, parlando con i compagni di avventura e con alcune tentatrici, si è lasciato andare a dichiarazi ...

