Sgarbi una furia: «Gli immigrati portano malattie, sono un pericolo. Dobbiamo rimandarli a casa loro» (Di martedì 28 luglio 2020) «I migranti rappresentano un pericolo». Vittorio Sgarbi al solito, usa parole forti e urticanti per chi non vuol sentire. Per i buonisti che si girano dall’altra parte di fronte allo stillicidio che stanno subendo le coste siciliane e non solo in queste settimane. Così a Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4, tira fuori tutta la sua preoccupazione. Il conduttore ha appena mandato il servizio sull’ennesimo sbarco notturno a Lampedusa. Il critico d’arte dice la sua sulla spirale perversa che si sta creando tra l’emergenza immigrazione e l’emergenza coronavirus. Non usa perifrasi per sostenere che la temutissima “seconda ondata” è dietro l’angolo non foss’altro per un accordo ... Leggi su secoloditalia

