Serie A, Parma-Atalanta 1-2: la Dea torna seconda (Di martedì 28 luglio 2020) L'Atalanta fatica a Parma, ma strappa nel finale del Tardini una nuova vittoria, la 23esima del suo campionato, riprendendosi momentaneamente il secondo posto in classifica. I nerazzurri vincono 2-1, ... Leggi su tgcom24.mediaset

Atalanta a due facce. Abulica e sotto tono nel primo tempo. Vivace letale e dominante nella ripresa con Malinovskyi a suonare la carica e il Papu a determinare rimonta e vittoria. Non è ...Il centrocampista del Parma ha messo a segno un'altra rete, portandosi a 10 marcature complessive in campionato: un grande risultato per lo svedese, che dal prossimo anno vestirà la maglia della ...