Scossa di terremoto pochi km a largo delle coste del Lazio

L'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 2.6 a largo delle coste del Lazio. Scossa di terremoto a largo di Sabaudia, nel Lazio. La Scossa di magnitudo 2.6 è stata registrata alle 21.13 a pochi km da Ponza. A segnalarlo è l'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia sul suo profilo Twitter. Sembra che non ci siano stati danni a persone o cose. Non è il primo terremoto che si registra nella zona quest'anno: a gennaio infatti un'altra Scossa di grado 2.1 della scala Richter aveva scosso la città di Sabaudia nella notte. Sempre in provincia di Latina, stavolta a Bassiano, ...

