Scappa dal ristorante per non pagare il conto, ma nella fuga si ferisce: 23enne muore poche ore dopo (Di martedì 28 luglio 2020) Ha cenato in un ristorante a Tivoli, poi insieme a due amici ha deciso di non pagare il conto e di fuggire. Una ‘bravata’ che gli è costata cara e che si è ben presto trasformata in tragedia. I tre, infatti, hanno prima aggredito un cameriere e poi hanno cercato di Scappare. Ma è proprio durante la fuga che Giuliano Bergamini, 23 anni, originario di Guidonia e padre di una bimba, si è ferito alla coscia sinistra con uno spuntone del cancello. Dalla ferita all’infezione che gli ha causato la morte. Il 23enne, infatti, è deceduto per una setticemia fulminante sabato scorso all’ospedale San Camillo di Roma, dove era stato ricoverato d’urgenza venerdì. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Tivoli ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Al runner che corre isolato lontano da tutti al bambino che scappava di mano dalla mamma e si avvicinava ad un altro.. , via dai ... queste sono scene di vergogna quotidiana che non mi scorderò tanto ...

Sulla Piazza Rossa dell'atletica, in quello stadio Lenin che nel 1980, con vigore architettonico ed orgoglio ideologico, ostentava ancora tutta la propria maestosa e misteriosa diversità, lo starter s ...

