Sardine, la fine del tour a casa di Pertini. E sostengono la candidatura di Sansa in Liguria: “Con lui processo di rinnovamento” (Di martedì 28 luglio 2020) Si conclude alla casa-museo di Sandro Pertini a Stella, in provincia di Savona, il tour “meno selfie più politica” delle Sardine. L’incontro, che come i precedenti ha voluto mettere al centro i temi della “buona politica” e il racconto di alcuni protagonisti dell’impegno civico della Regione, è stata occasione per lanciare la candidatura di Ferruccio Sansa, presente all’iniziativa, in vista delle elezioni regionali del prossimo 20 settembre: “Non abbiamo paura a dire che sosteniamo la candidatura di Sansa – ha dichiarato il portavoce Mattia Santori – non solo per la persona ma per la novità che riesce a rappresentare e la capacità di tenere insieme le forze che ... Leggi su ilfattoquotidiano

"Osare e osare tantissimo. In questi 5 anni non è cambiato nulla sono solo peggiorate le condizioni della nostra regione noi dobbiamo voltare pagina e fare della Liguria una regione all'avanguardia a ...

Le Sardine a Grosseto, Santori: «Per vincere il centrosinistra deve essere unito»

GROSSETO – Parte da Grosseto il tour toscano delle Sardine in vista delle elezioni regionali, che si terranno il 20 e il 21 settembre prossimi. Le Sardine hanno fatto tappa alla Uisp, in viale Europa, ...

