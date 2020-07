Salvini: “I clandestini arrivano a frotte e Senato decide per il mio processo” (Di martedì 28 luglio 2020) “Il Viminale si accorge solo ora di dover fermare i flussi dalla Tunisia, con centinaia di immigrati in fuga dai centri di accoglienza e silenzio totale sulla redistribuzione degli immigrati all’estero“. Queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini in riferimento ai flussi migratori che giungono in Italia. “Mentre i clandestini arrivano a frotte, anche con barboncini evidentemente scampati ai lager libici, giovedì il Senato deciderà se devo essere processato per aver difeso i confini” prosegue Salvini facendo riferimento al voto al Senato previsto per giovedì sul caso Open Arms, “orgoglioso di aver protetto l’Italia e gli italiani: la rifarei e lo rifarò“. Leggi su sportface

