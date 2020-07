Roma, “senza fissa dimora” aggredisce un uomo con la figlioletta: «Soldi o ti prendo a testate» (Di martedì 28 luglio 2020) Per oltre un mese un senza fissa dimora ha avvicinato un uomo che portava la figlioletta a passeggio in piazza Testaccio. E ogni volta, con sempre maggiore insistenza, chiedeva offerte di denaro «per comprare la birra». Puntuale arrivava il rifiuto da parte dell’uomo. Però, altrettanto puntuali arrivavano le minacce e le offese da parte di quello sconosciuto. Il culmine ha avuto luogo quando – dopo l’ennesima richiesta di Soldi e il conseguente rifiuto ottenuto – il senza fissa dimora ha affrontato la vittima, avvicinandosi al suo volto. Ha mimato una testata senza colpirlo. Poi l’ha minacciato di morte qualora lo avesse rivisto nella piazza. Dal “senza fissa dimora” una serie di minacce Questo comportamento ... Leggi su secoloditalia

