Roma, 23enne fugge per non pagare il conto al ristorante ma si infilza in un cancello: muore per setticemia. Si indaga per omicidio colposo (Di martedì 28 luglio 2020) fugge da un ristorante per non pagare il conto, ma si infilza su uno spuntone mentre cerca di scavalcare un cancello. muore in ospedale dopo due giorni di ricovero per una setticemia fulminante. È successo a Roma, dove la procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo. La vicenda, riportata dal quotidiano Il Messaggero, risale a giovedì scorso, quando il 23enne Giuliano Bergamini va a cena con due amici all’Antico Girarrosto ai Plauzi, un ristorante di Tivoli. Quando arriva il conto i tre decidono di non pagare e scoppia una rissa con il personale del ristorante, da cui un cameriere ne esce ... Leggi su ilfattoquotidiano

xmetterglipaura : RT @TgrRai: Ostia, #Roma. Offriva ai bagnanti prestazioni sessuali di un bimbo tra i 3 e i 4 anni chiedendo soldi in cambio: in manette un… - jacques_jj6592 : RT @TgrRai: Ostia, #Roma. Offriva ai bagnanti prestazioni sessuali di un bimbo tra i 3 e i 4 anni chiedendo soldi in cambio: in manette un… - MarinoBruschini : RT @TgrRai: Ostia, #Roma. Offriva ai bagnanti prestazioni sessuali di un bimbo tra i 3 e i 4 anni chiedendo soldi in cambio: in manette un… - LenaPoros : RT @TgrRai: Ostia, #Roma. Offriva ai bagnanti prestazioni sessuali di un bimbo tra i 3 e i 4 anni chiedendo soldi in cambio: in manette un… - TgrRai : Ostia, #Roma. Offriva ai bagnanti prestazioni sessuali di un bimbo tra i 3 e i 4 anni chiedendo soldi in cambio: in… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma 23enne Roma, 23enne fugge per non pagare il conto al ristorante ma si infilza in un cancello: muore per setticemia Il Fatto Quotidiano Ostia, sotto choc il bambino "in vendita" in spiaggia dal padre: «Denutrito e sporco non parla con nessuno»

Non riesce a parlare il bambino rom di 3 anni che il padre provava a vendere a Ostia sulla spiaggia tra i bagnanti come se fosse un oggetto. L'uomo ha portato in spiaggia il piccolo che indossava solo ...

Tivoli, 23enne non paga al ristorante Fugge, ma si ferisce a morte

Cena con tre amici al ristorante. Quando arriva il momento di pagare il conto, scappa. Nella fuga si ferisce alla gamba destra, tentando di saltare oltre la recinzione. Incidente per il quale va al pr ...

Non riesce a parlare il bambino rom di 3 anni che il padre provava a vendere a Ostia sulla spiaggia tra i bagnanti come se fosse un oggetto. L'uomo ha portato in spiaggia il piccolo che indossava solo ...Cena con tre amici al ristorante. Quando arriva il momento di pagare il conto, scappa. Nella fuga si ferisce alla gamba destra, tentando di saltare oltre la recinzione. Incidente per il quale va al pr ...