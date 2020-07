Rocket Arena si espande con la Stagione 1 (Di martedì 28 luglio 2020) EA e Final Strike Games lanciano la Stagione 1 di Rocket Arena, completa di tutti i nuovi contenuti gratuiti e aggiornamenti per i giocatori su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e Origin. Con un nuovo personaggio, nuove mappe, eventi, sfide e molto altro, la Stagione 1 sarà sicuramente un vero spasso! La Stagione 1 di Rocket Arena introduce: Un nuovo personaggio: Flux è una bambina prodigio classificata tra i migliori della sua classe al Propulsion Prep, la scuola dei geni di Crater. Emotiva ed espansiva, si concentra sulla raccolta dei dati e su come utilizzarli a suo vantaggio. Nuove Mappe ed Eventi a Durata Limitata: l’evento Razzi in Paradiso inizia il 12 agosto. I giocatori potranno aspettarsi sfide a tema, sei ... Leggi su gamerbrain

Rocket Arena in super sconto su PC, un trailer annuncia le novità della Season 1

A poche ore dalla pubblicazione della prima stagione di Rocket Arena, Electronic Arts ha reso disponibile un filmato che riassume tutte le novità in arrivo per lo sparatutto in prima persona, il quale ...

