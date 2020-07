Riapertura degli stadi, la previsione pessimistica del virologo Pregliasco (Di martedì 28 luglio 2020) Riaprire gli stadi è uno scenario ancora lontano, suggerisce il virologo Fabrizio Pregliasco. In Italia, contrariamente a quanto sta accadendo in altre parti del mondo, il progressivo abbassamento della curva dei contagi da coronavirus negli ultimi due mesi ha permesso di registrare un cauto ottimismo tra le persone e anche tra gli scienziati. La situazione appare sotto controllo, salvo casi comunque noti e circoscritti. E il fenomeno al momento più temuto è soltanto la possibilità che si sviluppino nuovi focolai ora o una seconda ondata di contagi in autunno. In assenza di previsioni certe in ambito epidemiologico si è nel frattempo diffusa in parte della popolazione una certa fiducia nel fatto che lo sport professionistico possa presto tornare a svolgersi come prima. Attualmente il ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura degli Riapertura in sicurezza delle scuole, piano da 340mila euro. Ecco cosa si prevede OrvietoSì Elezioni, le Marche stanziano fondi per i comuni che non useranno le scuole per i seggi

ANCONA - La riapertura delle scuole, ormai chiuse da marzo scorso per l'emergenza Coronavirus, è prevista per il prossimo 14 settembre. Ma rischiano di dover richiudere quasi subito per le elezioni de ...

Approvato l’ordine del giorno del centrosinistra per la riapertura degli uffici postali. Ora il sindaco di Grosseto intervenga

Il Consiglio comunale di Grosseto ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal centrosinistra – Partito Democratico e Lista Mascagni Sindaco – con il quale è stato duramente censurato ...

