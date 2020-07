Recovery fund, si ragiona sul piano di investimenti. Ma cresce la tensione sul Mes (Di martedì 28 luglio 2020) Il Premier Conte pronto ad avviare i lavori per la stesura del piano nazionale per il Recovery fund. Ma c’è da chiudere la partita del Mes. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intenzionato a risolvere presto la partita tecnica sulla gestione dei fondi del Recovery fund. Già in settimana dovrebbe andare in scena la prima riunione della cabina di regia che dovrà occuparsi della stesura del piano nazionale che nei prossimi mesi dovrà essere inviato a Bruxelles. E parliamo di un documento di grande importanza. In base ai contenuti del piano l’Ue deciderà se l’Italia può ricevere i fondi e quanti. Recovery fund, Conte vuole un cambio di passo Il premier, ... Leggi su newsmondo

ilfoglio_it : Il discorso di #Salvini al Senato sul #RecoveryFund è un manifesto di incompetenza. Sette errori e informazioni fal… - fattoquotidiano : Recovery Fund, Di Maio: “La mia idea? Vanno abolite le leggi che saranno nemiche della capacità dello Stato di spen… - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI ASSEDIA CONTE: 'COME RISPONDE A CHI HA BISOGNO DI SOLDI ORA?' - mik_elab : RT @PaoloMaddalenaA: Utilizzo del #RecoveryFund: come ricostruire l'Italia rifacendo l'Europa #lariachetirala7 #27LUGLIO - rino_giovanni : RT @praesidivm: Perché il #RecoveryFund è una beffa per l'Italia e non un evento di portata storica. Il commento del professore di Diritto… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery fund Recovery Fund, il pressing di Conte: ora uno scatto decisivo. Da come spenderemo dipende il nostro futuro Corriere della Sera Oggi Conte in aula per la proroga dello stato di emergenza

Stasera prevista la riunione del comitato interministeriale per gli affari europei sul recovery fund. Domani previsto il voto sul nuovo scostamento di bilancio da 25 miliardi ...

Italia - Olanda. La durezza dei Paesi Bassi? Figlia della fede nel denaro

Il confronto al vertice europeo di settimana scorsa sul Recovery Fund è stato caratterizzato da un 'duello' tra i governi di Italia e Olanda sulla quantità delle risorse da mettere a disposizione e su ...

Stasera prevista la riunione del comitato interministeriale per gli affari europei sul recovery fund. Domani previsto il voto sul nuovo scostamento di bilancio da 25 miliardi ...Il confronto al vertice europeo di settimana scorsa sul Recovery Fund è stato caratterizzato da un 'duello' tra i governi di Italia e Olanda sulla quantità delle risorse da mettere a disposizione e su ...