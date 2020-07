PS5: grazie ad un'anteprima di WRC 9 spunta una feature non ancora annunciata (Di martedì 28 luglio 2020) Qualche mese fa, Mark Cerny aveva annunciato una nuova feature di PlayStation 5 che consentirà l'accesso immediato a determinate parti di giochi. Oggi, grazie ad un'anteprima del titolo corsistico WRC 9, sappiamo come si chiama.Questa funzione che verrà chiamata Attività è stata rivelata durante una presentazione del gioco con il director Alain Jarniou ed il product manager Sébastien Waxin, come riportato da GameReactor Spain. Le attività PS5 consentiranno ai giocatori di caricare istantaneamente missioni, modalità o attività specifiche direttamente dalla schermata principale della console, senza passare attraverso i menu del gioco. L'anteprima di GameReactor si è concentrata sul prossimo gioco di corse WRC 9: World Rally Championship e, in questo contesto, ... Leggi su eurogamer

