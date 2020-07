Portici omicidio, accoltella a morte la compagna e si getta dal balcone (Di martedì 28 luglio 2020) Portici omicidio nella notte. Ieri, 27 luglio 2020, Giovanni Fabbrocini ha accoltellato a morte la sua compagna e poi si è gettato dalla finestra. Lui 65 anni originario del comune della Campania e lei 58 ricercatrice universitaria all’Università Federico II di Napoli. A dare l’allarme sono stati i vicini, ma una volta arrivati sul posto i carabinieri non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Erano una coppia incensurata, i motivi rimangono un mistero si sospetta che tra i due fosse finito l’amore ma che fosse inaccettabile per Fabbrocini. Leggi anche –> Roma, litiga con la fidanzata e si getta dalla terrazza del Pincio: morto a 21 anni Portici omicidio: la dinamica Erano le 20 circa ... Leggi su urbanpost

