Pazzini: “Verona mi resterà nel cuore. Speravo di rinnovare, ma sono stati sinceri con me” (Di martedì 28 luglio 2020) Quest’oggi, Giampaolo Pazzini ha annunciato il suo addio all’Hellas Verona dopo 5 anni. Ecco le sue parole rilasciate in conferenza stampa: “sono molto emozionato. Già da tempo lo sapevo, ma in cuor mio non ci pensavo. Ma l’ultima volta che sono andato allo stadio ho capito che eravamo alla fine. sono stati cinque anni intensi, tra alti e qualche basso. È stato un percorso bellissimo, sono contento di averlo finito in Serie A. È stato un percorso bello, intenso. Verona e i tifosi mi hanno dato molto, mi hanno sempre supportato, dal primo anno, quando le cose andavano male e quando andavano bene. Nei momenti di difficoltà è stata l’unica cosa che mi ha fatto andare avanti, perché so che riponevano tanta fiducia in ... Leggi su alfredopedulla

