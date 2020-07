Patronaggio: 'I flussi migratori dalla Tunisia creano problemi di ordine pubblico' (Di martedì 28 luglio 2020) Il Procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio ha dichiarato che i flussi migratori provenienti in questi giorni dalla Tunisia "creano seri problemi di ordine pubblico, aggravati dalla pandemia in ... Leggi su globalist

"Abbiamo un problema di salute pubblica se chi arriva deve stare in quarantena in un Cara e poi scappa. Non è un problema di nazionalità", ha spiegato oggi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla ...I flussi migratori provenienti in questi giorni dalla Tunisia “creano seri problemi di ordine pubblico”, “aggravati dalla pandemia in atto, che mettono a dura prova le forze dell’ordine”. Per arginare ...