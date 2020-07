Palermo, nodo allenatore: Caserta, Pecchia e Scienza in ascesa. Irrompe Vivarini e Boscaglia… (Di martedì 28 luglio 2020) Nel rebus panchina, Irrompe Vincenzo Vivarini.Secondo quanto riportato dall'odierna edizione de 'La Gazzetta dello Sport', Sagramola e Castagnini stanno dando un’occhiata a quello che può succedere tra il Bari e il tecnico abruzzese, aspettando, però, sempre un segnale importante da Roberto Boscaglia, primo vero obiettivo del club rosanero."La realtà è che dopo il brusco raffreddamento con Caserta si sta provando a portare un profilo importante. A Bari, Vivarini dopo la finale playoff persa non è certo di restare, più per degli scrupoli del tecnico che della società. L’ultima decisione, però, spetterà alla dirigenza barese in virtù dell’altro anno di contratto con l’allenatore abruzzese. Se tra ... Leggi su mediagol

