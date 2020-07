Non è un futuro per esperti e manager (Di martedì 28 luglio 2020) Ci sono due notizie di questi giorni che sono difficilmente spiegabili – perlomeno con i nostri classici schemi di interpretazione.La prima: sebbene la pandemia di Covid stia continuando a contagiare e mietere vittime in mezzo mondo, in Italia siamo ai minimi da febbraio, cioè da quando tutto cominciò. E questo nonostante l’uso delle mascherine e la pratica del distanziamento sembrino a molti in costante diminuzione. La capacità previsionale degli esperti, su cui facevamo quasi cieco affidamento durante il picco della crisi, ora è messa in discussione.La seconda: la popolarità del governo Conte è ai massimi di sempre. Addirittura, secondo un sondaggio Demos per il 30% degli italiani - maggioranza relativa - Giuseppe Conte sarebbe il miglior Primo Ministro degli ultimi 25 anni. E questo più di un ... Leggi su huffingtonpost

Abbiamo raccolto tre esperienze professionali: persone che si sono reinventate nel lavoro nonostante la pandemia. E ce l’hanno fatta C’è chi ha perduto familiari e amici, chi ha perduto il lavoro, la ...

La grande crisi finanziaria del 2008 durata per oltre dieci anni ha drammaticamente aumentato le disuguaglianze di reddito, di ricchezza posseduta e di opportunità arrestando la mobilità sociale. L’It ...

