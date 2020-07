Netflix, occhio alla truffa abbonamento gratuito: scala soldi dal tuo conto o carta di credito (Di martedì 28 luglio 2020) Gli amanti di Netflix vengono avvisati di una nuova truffa via e-mail che afferma di offrire un anno di abbonamento gratuito al servizio. Un link dannoso nell’email ti porta a una pagina dall’aspetto professionale che raccoglierà le tue informazioni personali. L’email malevola afferma che puoi vincere un abbonamento premium di un anno a Netflix se partecipi a un concorso facendo clic su un link. Il link ti porta quindi a un sito Web in cui ti vengono richieste informazioni personali come il tuo nome e le coordinate bancarie. La truffa Netflix attacca il tuo conto bancario: non cadere per questa bufala online Solo il mese scorso, Action Fraud ha riferito di aver ricevuto 1.400 denunce per questa ... Leggi su italiasera

Netflix ha acquisito con successo i diritti della prossima terza stagione della serie sequel di Karate Kid, Cobra Kai, che include anche i diritti delle prime due stagioni per lo streaming non esclusi ...

Se siete stanchi delle solite serie tv romantiche o drammatiche e volete dare un po’ di brivido alla vostra estate, vogliamo consigliarvi alcune tra le più accattivanti proposte Netflix per il genere ...

